MacBook Air M2 o Pro M2: quale acquistare?

Finalmente ci siamo: dopo averlo visto in anteprima alla WWDC di giugno, finalmente Apple ha commercializzato il suo nuovo laptop fanless MacBook Air con chipset di nuova generazione, l’Apple Silicon M2. Lo trovate su Amazon a 1529,00€ (prezzo di listino). L’azienda lo ha annunciato insieme al Pro da 13 pollici con SoC M2, che però ha un costo di 1629,00€.

MacBook Air (2022) è il laptop per tutti

Ammettiamo che fra i due è sicuramente più vantaggioso il primo, perché il secondo è solo un upgrade (forse inutile o perlomeno non vantaggioso) del Pro da 13″ con M1 uscito nel novembre del 2020. L’Air (2022) rappresenta una ventata di aria fresca grazie al suo design derivato da quello dei modelli Pro 14/16 pollici. L’azienda ha abbandonato il classico design a cuneo che abbiamo avuto per tutti questi anni. Sono molti i recensori che lo hanno definito “un MacBook” e non un Air… visto che di Air non ha niente .

Peccato per il moniker dunque. L’OEM di Cupertino poteva richiamare i modelli storici che erano famosi dieci/quindici anni fa, ma sembra che ci sia un piano per riportarli in auge il prossimo anno con una variante da ben 15,6 pollici.

Tornando al MB Air (2022) segnaliamo che ha un’estetica molto accattivante, arriva in quattro colorazioni e non ha le ventole all’interno. Il chipset M2 assicura prestazioni degne di nota. Già il modello con M1 era una valida alternativa, ma questo oggi è più che mai vantaggioso per tutti gli utenti consumer. I professionisti che lavorano con le immagini e i video ad alto livello dovrebbero optare per i Pro da 14 o 16 pollici con M1 Pro o M1 Max.

Il display è più luminoso del 25% rispetto al predecessore, supporta oltre 1 miliardo di colori, ha una luminosità pari a 500 nits e una dimensione di 13,6 pollici. Arriva la porta MagSafe per la ricarica e i modelli più performanti hano anche lo spinotto per caricare il device con due porte USB C. Volendo, si può scegliere – in separata sede – il charger da 67W. Sulla scocca del computer troviamo due porte Thunderbolt, c’è il supporto per l’audio spaziale Dolby Atmos, troviamo quattro speaker e tre microfoni. Non manca il Touch ID, il trackpad Force Touch e il notch che cela la selfiecam.

Concludiamo affermando che pesa solo 1,2 kg e ha una batteria in grado di garantire fino a 18 ore di riproduzione video con una singola carica. A 1529€ è davvero il laptop “per tutti”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.