MacBook Air M2 in OFFERTA LAMPO su Amazon è da prendere subito (-130€)

Il Cyber Monday si conclude con un’offerta a sorpresa dedicata al validissimo MacBook Air con M2 di Apple che viene proposto con 130 euro di sconto aggiuntivo rispetto al prezzo di listino che raramente viene scontato.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.529 euro. L’offerta riguarda il modello da 256 GB. Da notare, inoltre, che è possibile anche l’acquisto in 5 rate mensili da 298 euro per ammortizzare la spesa per un periodo molto lungo.

MacBook Air M2: potentissimo e super efficiente in offerta su Amazon

Il MacBook Air con chip M2 è un concentrato di potenza, rappresentano un netto passo in avanti rispetto alla variante con M1, ed anche a livello di efficienza. Il notebook è anche leggerissimo, pesando appena 1,24 chilogrammi, e, come da tradizione Apple, può contare su di una qualità costruttiva al top.

Il laptop di casa Apple presenta, oltre al chip M2, anche 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale e luminosità massima di 500 nits. Da notare anche una webcam Full HD.

L’ottimizzazione estrema ottenuta con macOS permette al nuovo MacBook Air M2 di garantire prestazioni di livello assoluto in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare, inoltre, che il dispositivo presenta una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per le cuffie.

Con la nuova offerta Amazon disponibile per le ultime ore del Cyber Monday è possibile acquistare il MacBook Air con M2 al prezzo scontato di 1.299 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 298 euro, senza interessi, andando ad ammortizzare la spesa per un periodo di tempo particolarmente lungo.

