MacBook Air M2 in offerta al prezzo più basso di sempre: è un BEST BUY assoluto

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 è protagonista di una nuova offerta eBay ed è ora acquistabile, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRAPR24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento, al prezzo scontato di 964 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il notebook che può essere acquistato anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e poi aggiungere il notebook al carrello.

MacBook Air M2: la nuova offerta è imperdibile

Il MacBook Air con chip M2 è il notebook da comprare oggi. Tra le caratteristiche del modello di Apple troviamo un display da 13,6 pollici, dotato di tecnologia Liquid Retina, a cui si affianca il chip M2, garanzia di potenza ed efficienza, con un mix unico sul mercato. Ci sono, inoltre, 8 GB di memoria condivisa e 256 GB di SSD. Il sistema operativo è macOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 (da aggiungere nell’apposito campo dedicato ai codici sconto prima di completare il pagamento) è possibile acquistare il MacBook Air M2 da 13 pollici al nuovo minimo storico.

Il notebook, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 964 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.