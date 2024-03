MacBook Air M2 in offerta a un super prezzo con QUESTO COUPON

Il MacBook Air con chip M2 diventa sempre più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.019 euro grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto MARZO24, da aggiungere al momento del pagamento per ottenere un taglio ulteriore del prezzo del notebook. Da notare, inoltre, che il MacBook è acquistabile anche in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M2: è imperdibile con quest’offerta

Il MacBook Air è uno dei notebook di riferimento sul mercato. Il modello di Apple è dotato di del chip M2, garanzia di prestazioni elevate oltre che di tanta efficienza. Il notebook è dotato anche di un display Liquid Retina da 13,6 pollici, risultando facile da trasportare oltre che da utilizzare in mobilità. La versione in offerta oggi è dotata di 8 GB di memoria unificata oltre che di 256 GB di SSD. Il sistema operativo, invece, è macOS, con aggiornamenti costanti messi a disposizione da Apple che arricchisce il notebook con tante nuove funzionalità ad ogni update.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air con M2 al prezzo scontato di 1.019 euro. L’offerta è legata all’utilizzo del codice sconto MARZO24 da inserire nella pagina di pagamento in modo da poter ottenere un taglio aggiuntivo sul prezzo finale. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.