MacBook Air M2, finalmente ad un ottimo prezzo: lo paghi meno di 1200€

L’Apple MacBook Air con chip M2 è in offerta su Amazon ad un prezzo formidabile. Oggi lo paghi 1199€, con un ottimo risparmio di ben 220€ sul suo prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in più rate mensili: non dovrai fare altro che scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il cuore del MacBook Air 2022 è il nuovo chip M2, che offre un notevole aumento delle prestazioni rispetto al chip M1. Questo processore a 8 core, combinato con 8GB di RAM, garantisce una gestione efficiente del multitasking e delle applicazioni più esigenti. La GPU a 10 core integrata permette un’elaborazione grafica avanzata, ideale per attività come l’editing video e il gaming leggero.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1664 pixel, con una gamma cromatica P3 che assicura colori vividi e precisi. La luminosità massima di 500 nits rende lo schermo facilmente leggibile anche in ambienti molto illuminati.

Il MacBook Air 2022 mantiene il design sottile e leggero che ha reso celebre questa linea, con un peso di soli 1,24 kg. Il colore Mezzanotte aggiunge un tocco di eleganza, mentre la tastiera retroilluminata con layout QWERTY italiano migliora l’esperienza di digitazione in condizioni di scarsa illuminazione. La struttura interamente in alluminio conferisce al dispositivo una sensazione di robustezza e qualità.

Il dispositivo è dotato di un SSD da 512GB, che offre ampio spazio per archiviare file, applicazioni e documenti, garantendo al contempo tempi di avvio e caricamento rapidissimi. Le porte Thunderbolt/USB 4 consentono una connettività versatile, permettendo di collegare facilmente periferiche esterne ad alta velocità e supportare fino a un display esterno 6K.

In perfetta continuità con l’ottima qualità dei prodotti di Apple, il MacBook Air da 13,6 pollici offre una delle migliori autonomie della sua categoria, garantendo fino a 18 ore di uso intenso con una singola carica. A questo prezzo, la questione non si pone: va comprato subito. Non sappiamo quanto durerà ancora questa offerta: acquistalo subito per farlo tuo a soli 1199€.