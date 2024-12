MacBook Air (M2 e 16/256 GB) al minimo su Amazon: è il notebook da prendere

Il MacBook Air è il notebook da prendere su Amazon oggi, soprattutto andando a considerare l’offerta dedicata alla versione con chip M2, 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Questa versione è ora disponibile al prezzo scontato di 988 euro, con possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

MacBook Air: un best buy a questo prezzo

Il MacBook Air proposto oggi in offerta su Amazon ha la seguente scheda tecnica:

chip M2

display Liquid Retina da 13,6 pollici

16 GB di memoria unificata

256 GB di SSD

tastiera retroilluminata con layout italiano

sistema operativo macOS con anche la possibilità di utilizzare Apple Intelligence

Il notebook di Apple ha tutte le carte in regola per essere considerato come un best buy per chi è alla ricerca di un modello portatile, veloce ed efficiente. Il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è davvero al top.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air, nella configurazione descritta in precedenza, è ora possibile acquistare il notebook al prezzo scontato di 988 euro. Per gli utenti Amazon selezionati c’è la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.