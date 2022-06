MacBook Air M2: Apple si prepara ad una domanda record

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che Apple abbia aggiunto un nuovo fornitore per la produzione dei suoi MacBook Air con processore Apple Silicon M2. La mela dovrebbe ricevere ordini da record per la nuova iterazione del suo laptop fanless più venduto di sempre. Ecco cosa è emerso da una fonte del DigiTimes.

Di fatto, leggiamo che Wingtech Technology, nota realtà che ha sede in Cina, si sia appena aggiudicata gli ordini per un nuovo Mac appena annunciato. Ovvio che si riferisce all’Air, in quanto il Pro da 13″ ha più o meno gli stessi componenti della versione del 2020, SoC e sistema di dissipazione a parte. Insieme a Quanta Computer e Foxconn garantirà un’offerta di laptop degna di questo nome, a prova di richiesta top.

MacBook Air con M2: tutto quello che c’è da sapere

In passato, si diceva che Wingtech non collaborasse più con l’OEM di Cupertino per via di un disguido avvenuto mesi prima. Si è scoperto che i componenti utilizzati da questo brand non fossero eccellenti, pertanto Tim Cook sembrava aver rimosso la compagnia dall’elenco dei fornitori.

Facciamo il punto: al WWDC 2022 Craig Federighi ha annunciato il nuovissimo laptop fanless MacBook Air con processore Apple Silicon M2: scocca unibody, schermo più luminoso con notch, quattro colorazioni (mezzanotte, grigio siderale, galassia e argento), ricarica con connettore MagSafe, fotocamera frontale da 1080p e molto altro. Questo computer sarà presto disponibile ma non abbiamo una data precisa. Da noi arriverà a luglio al prezzo di 1529,00€ nella versione da 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU. La variante con GPU da 10 core invece, costa 1879,00€.

La versione con M1 è rimasta in commercio a 1229,00€, ma allo stesso prezzo (1229,00€) vi consigliamo di acquistare il Pro 13″ con M1. Su Amazon lo trovate con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Ha un core sulla GPU in più (8 al posto dell’Air M1 e ha le ventole, questo significa che regge meglio i carichi sotto sforzo, anche sul versante editing video).

