MacBook Air M2 al prezzo più basso di sempre su Amazon (512 GB)

Il MacBook Air con chip M2 continua a essere il punto di riferimento del settore dei notebook e con la nuova offerta Amazon tocca un nuovo minimo storico che lo rende, sempre di più, un best buy. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il MacBook Air da 13 pollici al prezzo scontato di 1.298 euro. La versione in offerta è dotata di 512 GB di SSD e viene proposta al prezzo della variante da 256 GB. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta è disponibile il link qu idi sotto.

MacBook Air con M2: a questo prezzo è un vero best buy

Il MacBook Air è il notebook del momento, garantendo ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Il modello in questione è dotato del chip M2, in grado di gestire tutte le attività al meglio, senza rallentamenti e con tanta efficienza. Il notebook, inoltre, è dotato di un display da 13 pollici che lo rende compatto e facile da trasportare. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato da Apple con nuove funzioni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air con chip M2 e display da 13 pollici al prezzo scontato di 1.298 euro. Si tratta del prezzo relativo alla versione da 512 GB, decisamente più completa rispetto alla variante da 256 GB.

In più, il MacBook è disponibile anche con acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito oppure con carta di credito, senza bisogno di finanziamento. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni del notebook. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

