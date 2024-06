MacBook Air M2 (2022) in super offerta a 999 euro da MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld Red Price, valido fino al 27 giugno, ha tra le sue offerte più interessanti il MacBook Air M2, in promo a 999 euro invece di 1.249 euro. Il modello in offerta è quello base, con una memoria interna di 256 GB.

Per evitare di pagare le spese di spedizione, che per questo articolo ammontano a 9,99 euro, ti suggeriamo di scegliere l’opzione Ritiro gratuito in negozio in fase di check-out, così da non pagare nulla per la consegna. Opzione che torna utile anche per sfruttare il servizio IChange, che consente di beneficiare di un ulteriore sconto dando in permuta un MacBook usato. Se intendi sfruttare quest’ultima opzione, dovrai selezionare Pagamento al ritiro in negozio come modalità di pagamento.

MacBook Air M2 in offerta a 999 euro sul sito di MediaWorld

Al di là del risparmio di 250 euro sul prezzo di vendita consigliato e lo sconto extra sfruttando il servizio di permuta (IChange), l’acquisto del MacBook Air M2 offre due ulteriori vantaggi:

3 mesi gratis di Apple TV+

4 mesi gratis di Apple Arcade

Apple TV+ è il servizio streaming della casa di Cupertino, tra le più valide alternative in questo settore ai colossi Netflix e Disney+. In particolare, la piattaforma streaming di Apple si distingue per l’ottima qualità dei film e delle serie tv in catalogo.

Apple Arcade è invece un servizio dedicato agli appassionati di gaming, con un catalogo di più di 200 giochi in continuo aggiornamento. Anche in questo caso, la piattaforma si distingue per un elemento in particolare: la possibilità di giocare ai titoli disponibili senza pubblicità né acquisti in-app.

MacBook Air M2, nella configurazione da 256 GB di memoria interna, è in offerta a 999 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. L’offerta terminerà giovedì 27 giugno.