MacBook Air (M1): ve lo portate a casa con soli 919€, anche in comode rate

Il meraviglioso laptop fanless MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 è un vero best buy; è un prodotto eccezionale, dotato di un chip evergreen che oramai conosciamo a memoria e che sappiamo essere in grado di far girare fluidi anche i software più impegnativi (da DaVinci Resolve 18 a Avid Media Composer, dalla suite Adobe ai programmi per la produzione musicale). Il dispositivo in questione poi, è leggerissimo: pesa poco più di 1,3 Kg e nel vostro zaino tech quotidiano non lo sentirete nemmeno. Ha una batteria capiente capace di garantire un’autonomia spaziale di un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e la ricarica sarà immediata e veloce, ad ogni modo. Lo trovate su Amazon al prezzo di soli 919,00€, spese di spedizione incluse. Vediamo subito i tanti vantaggi che si possono avere se lo acquisterete dal noto sito di e-commerce americano.

MacBook Air (2020): il miglior laptop che vi sia

Nonostante ci sia il nuovo modello da oramai un anno, questo portatile è semplicemente fantastico. Continua ad essere il migliore per rapporto qualità-prezzo, anche perché, anche considerando lo street Price dell’M2, si ha un costo di almeno 1300€. Con questo invece, non si superano i 920€. Mica male la differenza, vero? E poi, sul fronte prestazionale le divergenze sono ridotte all’osso.

Questo PC continua ad essere una soluzione eccellente, venduta e spedita da Amazon; la consegna sarà celere e immediata e ciò significa che sarà a casa vostra entro pochissimi giorni. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 919,00€ questo MacBook Air (2020) si prefigura come un laptop da comprare “immediatamente”. Siate veloci se siete interessati: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

