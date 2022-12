MacBook Air (M1) torna a 969,00€ su Amazon per pochissime ore

State cercando un nuovo laptop con cui lavorare in mobilità che sia votato alle performance ma con un design assurdamente sottile? Abbiamo ciò che fa al caso vostro. Ovviamente ci riferiamo al meraviglioso quanto eccelso MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, il portatile che ha sconvolto il mercato dei computer da due anni.

Di fatto, da quando l’OEM di Cupertino ha annunciato i nuovi device basati su architettura ARM, i PC con all’interno il SoC Apple Silicon, tutto è cambiato. Le piattaforme uscite finora (M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2) hanno dimostrato di essere dei chip game changer nel panorama internazionale e le vendite registrate finora lo confermano. Tutti i prodotti della mela sono diventati presto dei Best Buy ma il laptop che oggi è in offerta, il MacBook Air, è qualcosa di unico. Pensate che lo portate a casa con soli 969,00€ e le spese di spedizione sono gratuite.

MacBook Air (M1): il migliore da acquistare oggi

Non giriamoci intorno: sono tantissimi i motivi per cui conviene comprare questo laptop oggi; in primo luogo, ha una batteria che garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica. Se uscirete di casa la mattina con lui, a fine giornata il vostro portatile avrà ancora energia, anche dopo un giorno di uso intenso.

È incredibilmente sottile e leggero (solo 1,3 Kg) ed è compatto. Ha due porte Thunderbolt USB Type-C e presenta l’ottimo processore Apple Silicon M1 sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo si traduce in performance eccellenti anche nell’editing video, nella programmazione, nello sviluppo dei software, ma è anche ottimo per studiare, scrivere la tesi, per l’università e non solo.

Insomma, a 969,00€ è un Best Buy incredibile; fate presto prima che terminino le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.