MacBook Air (M1): il miglior laptop per la quotidianità

Di recente sono tornato in possesso di un MacBook Air con processore Apple Silicon M1. Dopo mesi di utilizzo della versione da 14” del 2021, sono tornato al laptop compatto per una serie di motivazioni. In primo luogo dobbiamo segnalare anche un pc senza ventole e questo fa sì che sia sempre superstizioso, in ogni contesto e in ogni utilizzo. Costa poco, perché l’ho trovato su Amazon a 999,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del computer. C’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due. Questo vuol dire che il device sarà sempre coperto dalla massima assistenza.

MacBook Air M1: fantastico per molti usi

Il processore è in grado di far funzionare senza problemi anche i software energeticamente più esosi. Pensiamo alla suite Adobe o a quella dedicata all’editing fotografico. Menzione speciale anche per DaVinci che gira sempre fluido anche con tracce e video pesanti.

Quello che mi ha spinto a tornare a questo modello, sebbene sia un downgrade dal punto di vista prestazionale, è stato il peso: 1,3 kg è un valore eccezionale e il pc quasi ve lo dimenticate il vostro zaino quotidiano. Se magari uscite con una borsa fotografica avete tutta la vostra attrezzatura, il computer di supporto non deve essere troppo pesante così da non distruggervi la schiena.

Lo schermo, sebbene non sia un’unità mini LED, sarà in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Basti pensare che alla risoluzione eccellente, super retina, e da una dimensione di 13,3”, più che soddisfacenti nell’utilizzo quotidiano. Ricordatevi sempre che si tratta di un laptop portatile e non di una workstation con cui fare lavori pesanti. In quel caso, mi suggeriremmo l’acquisto di un MacBook Pro da 16”, ma questo avrebbe tutt’altro peso e costi.

Non dimentichiamo poi l’eccellente trackpad, la tastiera comodissima, il Touch ID per l’autenticazione biometrica, i tasti funzione è molto altro ancora. Questo computer è disponibile in due colorazioni: grigio siderale e argento. Compratelo ora a 999,00€.

