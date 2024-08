MacBook Air M1: a QUESTO PREZZO è sempre il notebook da prendere

Il MacBook Air con chip M1 continua a essere uno dei migliori notebook sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24, infatti, il notebook è ora disponibile al prezzo scontato di 779 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M1: è sempre un best buy

Il MacBook Air con chip M1 continua ad essere uno dei best buy del settore dei notebook, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 13,3 pollici oltre a 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Il modello è dotato di una tastiera con layout italiano oltre che del sistema operativo macOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay e con il codice sconto AGOSTO24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine in modo da ottenere uno sconto aggiuntivo, è possibile acquistare il MacBook Air M1 al prezzo scontato di 779 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un risparmio netto (quasi 200 euro rispetto alla versione con M2) che rende il notebook la scelta giusta, soprattutto che chi sta valutando l’acquisto di un nuovo laptop con macOS. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.