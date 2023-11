MacBook Air M1 a soli 849€: colpo di coda del Black Friday

Grazie a Unieuro il Black Friday non è finito. Nel suo ricco volantino “Bello Bello” ci sono ancora tantissime sorprese. Come questo Apple MacBook Air M1, oggi tuo a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Un grande risparmio per questo notebook eccellente. Perfetto per chi vuole un dispositivo leggero, sottile e comodo da portare in viaggio. Alza lo schermo e in un attimo sei subito pronto a lavorare per molto tempo e in totale comodità.

MacBook Air M1: il compagno di viaggio perfetto

Con Apple MacBook Air M1 ottieni un compagno di viaggio eccezionale. Il sistema di raffreddamento avanzato senza ventole lo rende il laptop più silenzioso in assoluto. La batteria garantisce un’autonomia senza paragoni rispetto a molti altri computer portatili della categoria. Grazie al processore M1 di Apple e agli 8GB di RAM hai velocità e fluidità assicurati anche in multitasking e in video editing.

Acquistalo immediatamente a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 283 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.