MacBook Air in offerta a QUESTO PREZZO: è ottimo per il Back to School

Il MacBook Air con M1 è sempre di più il best buy del momento per chi è alla ricerca di un nuovo notebook per il Back to School. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il laptop di Apple al prezzo scontato di 899 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate oltre che di scegliere una delle tre colorazioni disponibili. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M1 in offerta per il Back to School

Il MacBook Air è il modello ideale per acquistare un notebook completo e veloce per il Back to School. Il notebook di Apple è dotato del processore M1, garanzia di ottime prestazioni e tanta efficienza. Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD.

Lato software, invece, c’è il sistema operativo macOS. Tra le specifiche c’è spazio anche per una tastiera retroilluminata, con layout italiano. Il modello di Apple è disponibile in tre diverse colorazioni. Si tratta della soluzione su cui puntare in questo momento per ottenere il massimo delle performance, tanta efficienza (e quindi tanta autonomia) e tutto quello che serve per un utilizzo completo del notebook.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con M1: il laptop è disponibile al prezzo scontato di 899 euro, con possibilità di acquistare il modello anche in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

