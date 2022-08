MacBook Air del 2015: ha ancora senso oggi? (SOLO 420€)

Questa mattina ci siamo posti una domanda fondamentale: “Ma può avere senso un MacBook Air del 2015 oggi?“

Lo sappiamo, la domanda è un po’ strana e anche un po’ scomoda, ma soprattutto non ha una facile e immediata risposta: di fatto, parliamo di un laptop uscito oramai sette anni fa e che si avvicina pericolosamente agli otto anni di carriera. Su Amazon lo abbiamo trovato usato come nuovo, in condizioni eccellenti e soprattutto, ricondizionato. Siete curiosi di conoscere il suo prezzo? Solo 420 € e avrete perfino le spedizioni gratuite incluse nel costo finale.

MacBook Air 2015: a chi si rivogle?

Stiamo parlando di un computer avente un processore Intel core i5 di vecchia generazione ma che va ancora molto bene per tutte quelle operazioni basiche e basilari come la navigazione web, lo studio, le ricerche online e anche la scrittura di testi e perché no, anche la scrittura della tesi.

Tra le altre cose dobbiamo ricordare che comunque presenta un’estetica accattivante, e dotato di parecchie porte al contrario di nuovi modelli, che servono per espandere le potenzialità del laptop stesso.

Vi dobbiamo anche segnalare che questo particolare modello presenta le porte USB di tipo A, il connettore MagSafe di prima generazione, il Jack audio da 3,5 mm e perfino il logo della mela che si illumina. Sì, avete capito bene. Un elemento ancora oggi tanto amato dei fan che purtroppo non è presente su alcun dispositivo di casa Apple.

Come specificato più volte in questo articolo, questo MacBook ovviamente non è molto potente anche perché è un po’ datato ma vi assicuriamo che per compiere molte azioni quotidiane va più che bene. Pensiamo che possa essere un ottimo laptop per studenti e perché no, anche come muletto per chi cerca un prodotto della mela con cui avere tutto sincronizzato ma senza spendere una cifra esosa. Pensate che costa poco più di un iPad di nona generazione ma a tutta la potenza e la bellezza del sistema operativo macOS, ancora oggi impagabile per moltissime operazioni.

Non perdete l’occasione di farlo vostro a soli 420,00 € con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni. Ci troviamo infatti di fronte ad un Best Buy anche se potrebbe non sembrarlo ad una prima occhiata rapida. Da utente Apple vi consiglio di darci uno sguardo perché può essere davvero un Game Changer nel vostro quotidiano. Di fatto, magari avete un MacBook Pro di nuova generazione super costoso e dovete seguire dei rapidi lavori di scrittura al mare, in montagna o in un viaggio. Portandovi questo piccolo gioiellino vivrete sicuramente sonni più tranquilli ma non rinuncerete al vostro dovere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.