MacBook Air da 15 pollici in offerta al MINIMO STORICO (-360€)

È il momento di prendere il MacBook Air da 15 pollici. Il nuovo laptop di Apple continua a calare di prezzo e ora è disponibile al prezzo scontato di 1.289 euro, beneficiando di uno sconto di ben 360 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store, grazie a questa nuova offerta eBay. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

MacBook Air da 15 pollici: al minimo storico è un best buy

Il MacBook Air è il notebook del momento: dotato di un display da 15 pollici e del potente ed efficiente chip M2, infatti, il laptop è in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Si tratta della classifica versione base dei MacBook, più che sufficiente a soddisfare la maggior parte degli utenti.

Lato software, invece, troviamo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Il notebook è dotato, inoltre, di una tastiera con layout italiano e retroilluminazione. Considerando l’offerta in corso, il MacBook in questione è oggi il modello da comprare, grazie a una combinazione unica di prestazioni, efficienza e funzionalità.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici al prezzo scontato di 1.289 euro. Si tratta di uno sconto netto di 360 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.