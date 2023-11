MacBook Air da 15 pollici: con QUEST'OFFERTA è un vero AFFARE (-395€)

Il MacBook Air da 15 pollici è uno dei modelli di riferimento della gamma MacBook, abbinando un ampio display alle ottime prestazioni garantite dal chip M2. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air nella variante da 256 GB al prezzo scontato di 1.254 euro, beneficiando di uno sconto complessivo di 395 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store.

C’è poi anche la versione da 512 GB in offerta con un prezzo scontato a 1.444 euro e un risparmio di 361 euro rispetto al prezzo di listino. Completando l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa.

Le promozioni sono legate all’utilizzo del codice sconto NOVEDAYS, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto per ottenere uno sconto extra di 75 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e terminerà il 19 novembre.

MacBook Air da 15 pollici: a questo prezzo è da prendere subito

Il MacBook Air da 15 pollici è il notebook del momento. Si tratta del modello giusto, per dimensioni e prestazioni, per la maggior parte degli utenti. A gestire il funzionamento del notebook c’è il chip M2, garanzia di tanta efficienza oltre che di performance ottimali.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici con i seguenti prezzi:

Gli sconti sono ottenibili grazie al codice sconto NOVEDAYS da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.