MacBook Air da 15 pollici: a QUESTO PREZZO è il notebook da comprare (-400€)

Il MacBook Air da 15 pollici è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.249 euro, con ben 400 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. La promozione è accessibile grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRFEB24 che garantisce 40 euro di sconto aggiuntivo. Da notare che è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo.

MacBook Air da 15 pollici: è imperdibile con quest’offerta

Il MacBook Air da 15 pollici è il notebook da comprare oggi: la presenza di un display da 15 pollici in abbinamento al potente ed efficiente chip M2, infatti, rappresenta una combinazione ottima. Da segnalare che le specifiche si completano con 8 GB di memoria condivisa e 256 GB di SSD. C’è anche il sistema operativo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Il notebook ha una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Con la nuova offerta eBay di oggi e il codice sconto PSPRFEB24 è ora possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici al prezzo scontato di 1.249 euro, con ben 400 euro di sconto rispetto al prezzo disponibile sullo store Apple e con la possibilità di pagare facilmente in 3 rate senza interessi scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo. Le unità disponibili in sconto sono poche e, per sfruttare l’occasione, non bisogna perdere tempo.

