MacBook Air da 13 pollici: la versione con M2 è al MINIMO su Amazon

È un buon momento per acquistare il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 che, per rapporto qualità/prezzo, è in questo momento il notebook da comprare. Con l’offerta Amazon in corso, infatti, il laptop di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 949 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Si tratta del minimo storico per questa versione del notebook su Amazon.

MacBook Air con M2: l’offerta è giusta

Il MacBook Air continua a essere un best buy per chi è alla ricerca di un notebook completo, veloce e con un’autonomia al top. Tra le specifiche del modello in offerta oggi troviamo un display Liquid Retina da 13,6 pollici a cui si affianca il potente chip M2, una garanzia in termini di prestazioni ed affidabilità.

Il notebook è dotato anche di 8 GB di memoria unificata oltre che di 256 GB di SSD. Il sistema operativo è macOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. La tastiera è retroilluminata ed è dotata di layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air da 13 pollici con M2 al prezzo scontato di 949 euro. Il laptop è ora disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.