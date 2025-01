MacBook Air da 13 pollici con M3 in offerta su Amazon: è imperdibile (-350€)

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M3 cala di prezzo su Amazon e si conferma un best buy assoluto tra i notebook. Il modello di Apple infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 999 euro, con 350 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store, scegliendo la variante da 16 GB di memoria unificata e 256 GB di storage. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air con M3: non ha rivali a questo prezzo

La scheda tecnica del MacBook Air in offerta comprende:

un display Liquid Retina da 13,6 pollici

il chip M3

16 GB di memoria unificata

256 GB di SSD

una tastiera retroilluminata con layout italiano

il sensore Touch ID

il sistema operativo macOS con Apple Intelligence

Il MacBook Air in questa configurazione è un vero best buy, garantendo prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo e tanta efficienza, con un’autonomia al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air nella versione descritta con un prezzo scontato di 999 euro e con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi (opzione riservata agli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali). Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.