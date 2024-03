MacBook Air con M3 disponibile su Amazon: ecco i prezzi

Il nuovo MacBook Air con chip M3 è ora disponibile su Amazon. Il nuovo notebook di Apple può essere preordinato da oggi con le consegne previste a partire dalla prossima settimana. Per chi sceglie di affidarsi ad Amazon ci sono ben quattro colorazioni tra cui scegliere oltre a diverse configurazioni. È anche possibile optare per la versione con 16 GB di memoria unificata. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. La gamma parte da 1.349 euro. Per scegliere il modello da comprare basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M3: disponibile su Amazon

Il MacBook Air con chip M3, appena presentato, è già disponibile per l’acquisto su Amazon. Il notebook è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici oltre che del chip M3, la nuova generazione del processore di Apple in grado di offrire prestazioni migliorate oltre che più efficienza. C’è, naturalmente, il sistema operativo macOS.

Da oggi è possibile acquistare il nuovo MacBook Air con M3 su Amazon. A disposizione degli utenti ci sono diverse configurazioni, con una gamma che parte da 1.349 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare, inoltre, che c’è anche la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage che costa 1.809 euro.

Il notebook di Apple è venduto e spedito da Amazon. Per scegliere la versione da comprare del nuovo MacBook Air basta premere sul box qui di sotto.