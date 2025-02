MacBook Air con M2: torna il MINIMO STORICO su Amazon (-350€)

Il MacBook Air da 13,6 pollici con chipset M2 è tornato disponibile in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: grazie al 28% di sconto puoi acquistarlo a soli 899 euro invece di 1249, con spedizione Prime e consegna immediata. Al checkout avrai due opzioni per attivare il pagamento a rate: uno con Amazon stessa e l’altro con Cofidis per personalizzare la rata.

MacBook Air con M2: potente ed elegante

Il MacBook Air con M2 è la perfetta sintesi del concetto di un portatile ideale per potenza, eleganza e portabilità senza compromessi. Pesa appena 1,24 kg, è sottilissimo e puoi portarlo facilmente con te quasi senza che pesi nello zaino, pronto ad essere utilizzato per qualsiasi necessità.

Merito del chipset M2 con CPU 8-core e GPU 8-core per prestazioni fulminee e una reattività impressionante, con il supporto di 16GB di memoria unificata RAM e 256GB di SSD. L’efficienza energetica è paurosa: parliamo di un massimo di 18 ore di riproduzione video. Potrai anche dimenticare il caricatore a casa.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è una meraviglia per colori, luminosità e gamma cromatica, per un’immagine sempre vivida e dettagliata. Con videocamera FaceTime HD 1080p, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale e tre microfoni avrai anche quello che serve per videochiamate e intrattenimento audiovisivo.

Connettività che è garantita da due porte Thunderbolt, un jack per cuffie e il pratico connettore di ricarica MagSafe, con WiFi e Bluetooth di ultima generazione. Il guscio unibody in alluminio conferisce la massima resistenza ed eleganza, per un notebook potente, leggero e senza paragoni. A 899 euro invece di 1249 è un super affare.