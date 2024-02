MacBook Air con M2: sconto SHOCK su eBay con un nuovo COUPON (-300€)

Strepitosa opportunità su eBay grazie ad un nuovo codice sconto appena lanciato. Il MacBook Air con M2 può essere tuo infatti al prezzo assurdo di 1039,90 euro invece di 1349. Per accedere a questo prezzo straordinario non devi far altro che inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte.

MacBook Air M2: una scelta obbligata a questo prezzo

Il MacBook Air con M2 è uno degli ultimi gioielli di tecnologia Apple: questo laptop, riprogettato attorno al nuovissimo chip M2, offre un connubio straordinario di leggerezza, potenza ed efficienza. Un prodotto pensato per rispondere alle esigenze di chi lavora, gioca e crea, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Resterai sorpreso dal suo incredibile design sottile e leggero. Il robusto guscio in alluminio, caratteristica iconica di Apple, racchiude performance ed efficienza senza compromessi: il tutto con un peso ridotto e uno spessore minimo.

Il tutto nonostante la potenza straordinaria garantita dal chip M2 che offre performance incredibili senza la necessità di una ventola di raffreddamento. Anche quando il laptop è sottoposto a carichi di lavoro intensi, potrai godere di un ambiente silenzioso senza fastidiosi rumori di ventole.

L’efficienza energetica del chip M2 si traduce in una durata della batteria eccezionale, consentendoti di lavorare, giocare o creare per lunghe sessioni senza preoccuparti di dover ricaricare il tuo MacBook Air frequentemente.

Insomma, non perdere altro tempo che questo.è il prezzo più basso che troverai in giro: 1039,90 euro invece di 1349 se inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

