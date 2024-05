MacBook Air con chip M3, finalmente in offerta: oggi risparmi 124€

Il nuovo e potente Macbook Air con chip M3 è già in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Con lo sconto di oggi lo paghi 1455€, risparmiando 124€ sul suo prezzo di listino. E sì, al momento del checkout potrai scegliere di pagare con Credit Line di Cofidis, spezzando l’importo in più rate e rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il cuore del MacBook Air è il chip M3 di Apple, che offre un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Il chip M3 è costruito con una tecnologia a 3 nanometri, che consente una maggiore efficienza energetica e prestazioni potenziate. È dotato di una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, che insieme garantiscono un’esperienza fluida anche nelle attività più impegnative come l’editing video e il rendering grafico.

Il laptop è dotato di un display Retina da 13,3 pollici con una risoluzione di 2560×1600 pixel. Il supporto per la gamma cromatica P3 e la tecnologia True Tone garantiscono colori vividi e una rappresentazione accurata delle immagin.

Un laptop leggerissimo, fatto per portare la produttività al massimo anche in mobilità: perfetto per studenti e lavoratori. L’autonomia, chiaramente, è all’altezza di questo compito. Apple dichiara fino a 18 ore di riproduzione video e fino a 15 ore di navigazione web. Sono davvero pochi i laptop che possono vantare un’autonomia così robusta.

Non c’è molto altro da dire: il MacBook Air continua ad essere uno dei migliori, se non il migliore, laptop ultra-leggero sul mercato. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un super prezzo: approfitta subito di questa offerta!