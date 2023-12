MacBook Air a soli 849€ su Unieuro, anche Tasso Zero

Le offerte continuano su Unieuro! Approfittane perché ci sono tantissime occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Acquista l’ottimo Apple MacBook Air 13″ a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Grazie a questa simpatica promozione ottieni uno dei laptop più all’avanguardia in quanto a portabilità e silenziosità operativa. Dotato del famoso chip M1, è veloce, fluido e con prestazioni elevate. La versione in offerta è quella da 256GB di SSD.

Apple MacBook Air 13″ con chip M1: potenza e versatilità in un laptop

Tanta tecnologia quindi con il fantastico Apple MacBook Air 13″ con chip M1. Perfetto da portare sempre con te, è sottile e leggero oltre che resistente. Il display da 13 pollici offre un’ottima luminosità e immagini ricche di dettagli. Grazie al nuovo sistema di raffreddamento senza ventole, è super silenzioso. In questo modo ti concentri su ciò che devi fare senza distrazioni né rumori fastidiosi di sottofondo.

Acquistalo ora a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 283 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

