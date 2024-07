MacBook Air (2024) con M3: ecco perché devi comprarlo ADESSO (-15%)

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto semplicemente incredibile; girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota. L’ottimo MacBook Air (2024), nella sua iterazione color “Midnight”, con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, si trova in sconto al prezzo speciale di 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con il 15% in meno sul valore di listino. Mica poco, se ci pensate: a questa cifra infatti, è imperdibile e noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione esclusiva.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

I vantaggi di Amazon sono davvero numerosi; in prima istanza dobbiamo segnalarvi che c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Fra le altre cose, avrete anche il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose, ricordiamo che avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata. Il MacBook Air (2024) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1149,00€: fatelo vostro adesso.

Questo portatile è veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista: è leggero, ha un peso di 1,2 Kg, è portatile, versatile come pochi altri al mondo, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e dispone di un SoC costruito a 3 nanometri che permette di utilizzare il PC anche con applicazioni e software di alto profilo. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica rapidamente con la MagSafe o tramite USB Type-C. A soli 1149,00€, il MacBook Air (2024) è il miglior portatile da comprare oggi.