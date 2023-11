MacBook Air (2023) da 15": il miglior portatile da acquistare oggi su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno dei migliori computer portatili che vi siano in circolazione; ci riferiamo, ovviamente, all’ottimo MacBook Air (2023) da 15″ con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di spazio su SSD. Questo laptop è stato, sin dal suo esordio, un campione di vendite, un prodotto apprezzatissimo dalla critica, dai media e dalla stampa di tutto il mondo. Non di meno, è stato un successo su tutti i fronti sulle spedizioni: è stato acquistato da tantissime persone che lo stanno adoperando per lavorare, per studiare, per fare ricerca e non solo. Il modello in sconto (costa 1649,00€) è quello in colorazione silver ma ci sono altre tre tinte meravigliose tra cui scegliere. Si trova su Amazon e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

MacBook Air (2023): leggero, potente e performante

Questo MacBook Air (2023) con processore Apple Silicon M2 è un best buy senza paragoni; ha un chip potentissimo, veloce e performante, una batteria dalla lunga durata che assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica. A proposito, sappiate che si ricarica via MagSafe o tramite USB Type-C. Ha un design minimal, fanless (privo di ventole), dispone di uno schermo LCD IPS Retina da 13,6″ con notch che cela la webcam e ha una tastiera super ergonomica oltre ad un trackpad innovativo che supporta la gestures. Il pannello consente una visualizzazione perfetta dei contenuti, in ogni scenario, e i tanti speaker stereo a bordo garantiscono un sound “da cinema”.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 1649,00€, spese di spedizione incluse, gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. A questa cifra è da comprare al volo.

