MacBook Air (2022): MINIMO STORICO per il laptop fanless più venduto

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta inerente il MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2, l’ultimo arrivato nell’azienda, annunciato durante la WWDC di giugno. Da 1529,00€ si porta a casa a 1299,00€. Parliamo di un risparmio medio pari al 15% sul prezzo di listino. Non dimenticate che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del portatile e si ha diritto ad un anno di garanzia con la casa madre presso tutti gli Apple Store del mondo. Amazon invece dona due anni di garanzia completa; per qualsiasi problema vi basterà chiamare l’assistenza tecnica del sito o chattare con loro. Sono disponibili tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei di mattina a mezzanotte.

In ultima istanza, sappiate che si può acquistare oggi ma si può pagare in comode rate grazie al servizio interno del portale stesso o mediante la piattaforma di Cofidis. Un vantaggio non da poco che vi permetterà di non gravare troppo sul vostro conto corrente.

MacBook Air (2022): un affare su tutti i fronti

Inutile dirvi che questo è un laptop fantastico, dotato di funzionalità incredibili e con un design alla moda e all’ultimo grido. La sua estetica deriva direttamente da quella dei portatili premium da 14 e 16 pollici.

Come detto, il design è bellissimo, ma non è tutto; è anche assurdamente sottile e pesa solo 1,24 Kg. È adatto a tutti, pensato per lavorare, giocare, realizzare contenuti e non solo.

Il processore è potentissimo: ha una CPU a 8 core, una GPU fino a 10 core e memoria unificata fino a 24 GB (opzionale in fase di configurazione) così avrete sempre tutta la potenza per fare tutto e anche di più.

La batteria dura tantissimo: Apple garantisce fino a 18 ore di autonomia con una singola carica e lo schermo è un meraviglioso pannello Liquid Retina da 13,6 pollici con 500 nits di luminosità e gamma cromatica P3. La webcam è una FaceTime HD a 1080p con tre microfoni array, quattro speaker e supporto all’audio spaziale. C’è il connettore MagSafe per la ricarica ma sono presenti anche due porte Thunderbolt e il jack audio per le cuffie.

Approfittate ora di questo minimo storico per portarvelo a casa a soli 1299,00€ con spedizione gratuita.

