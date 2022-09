MacBook Air (2022): oggi al suo MINIMO STORICO (-150€)

Oggi ci siamo imbattuti in offerta davvero strepitosa: stiamo parlando del MacBook Air del 2022 a soli 1376,10 € con spedizione gratuita direttamente da Amazon. Capirete anche voi che ci troviamo di fronte ad un prodotto unico nel suo genere che finalmente inizia a scendere drasticamente di prezzo.

Quando è stato presentato tutti hanno criticato ampiamente il suo costo: 1529,00 € di fatto, era una cifra troppo esosa per un modello entry Level che si avvicinava quindi pericolosamente allo Street Price del Pro da 14“. Con gli sconti di Amazon però, la situazione si ribalta perché finalmente diventa appetibile è vantaggioso.

MacBook Air: oggi vostro a un prezzo unico

Il portatile in questione è uno dei migliori del mercato anche perché esenta un processore di nuova generazione Apple Silicon M2 è un design alla moda ereditato direttamente da quello dei fratelli maggiori pro da 14 e 16”, con tanto di notch al seguito.

Inutile dirvi che si tratta di un portatile potentissimo ma anche silenziosissimo perché non dispone di ventole. Avete capito bene, questo dispositivo riesce a mantenere basse temperature in maniera nativa e quindi non scalderà mai e non produrrà mai rumore fastidioso che sappiamo tutti, qualche volta può creare non pochi disturbi soprattutto negli ambienti d’ufficio.

Tra le altre cose dobbiamo citare il nuovo schermo retina LCD sempre di tipo IPS che garantisce una visibilità eccezionale anche se si usa il computer in giro. La vera bellezza di questo device sta nella sua sottigliezza. È davvero poco spesso e non pesa nulla: poco più di 1 kg. Nel vostro zaino quasi scomparirà ed ecco che diventa quindi tagliato perfetto della vostra quotidianità. Apple lo ha pensato per i giovani professionisti in erba ma anche per gli studenti o per chi vuole un prodotto entry level dell’azienda e non necessita di tutta la potenza che sprigionano i processori Apple Silicon M1 Pro, Max o Ultra. Dispone anche di 8 GB di memoria e RAM 256 GB sullo storage interno che è un SSD di nuova concezione.

Con uno sconto del 10% e con la spedizione inclusa nel prezzo finale, noi è davvero un Best Buy su tutta la linea. Vi invitiamo a procedere in maniera celere all’acquisto perché non sappiamo quanto durerà ancora a questo costo. Potrebbero anche terminare le scorte da un momento all’altro quindi siete veloci. ricordiamo infine che c’è garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon stessa per ben due, con tanto di assistenza clienti attiva tutti i giorni – anche nei festivi – fino a mezzanotte.

