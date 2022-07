MacBook Air (2022): ma è vuoto all'interno? (VIDEO)

Ci siamo: il nuovo MacBook Air (2022) è finalmente qui, anche se la sua disponibilità non sembra essere poi così generosa. Per averlo, comprandolo da Amazon, occorre attendere almeno un mese… o due. Oggi scopriamo che iFixit ha appena eseguito il teardown del dispositivo stesso, mostrandoci appunto cosa c’è dentro la macchina. Questo è praticamente il “vecchio” PC con un design nuovo e un chip rinnovato, ma dallo smontaggio abbiamo scoperto alcune sorprese.

MacBook Air (2022): che sorpresa il teardown

Mediante una foto ai raggi X, scopriamo che gli altoparlanti, che in precedenz erano ai lati della tastiera, ora sono stati posizionati sotto la stessa, perfettamente celati. Togliere il coperchio poi, è più semplice che mai: le viti sono solo quattro ma questo non significa una maggiore riparabilità, anzi. I connettori sono tutti protetti e collegati molto bene.

In primo luogo vediamo che la scheda logica è protetta da uno schermo metallico ed è molto compatta; se osservate il video, sembra quasi un iPad posto nello chassis di un laptop fanless. D’altronde non deve stupire visto che oramai molti tablet di Apple hanno il SoC Apple Silicon.

Purtroppo c’è un SSD più lento (ed è stato confermato anche dall’azienda stessa) ma c’è un accelerometro. Curioso vero? Il chip NAND da 256 GB ha prestazioni inferiori alla media, più di quelle del modello 2020 con M1, per intenderci.

I dati parlano chiaro: in lettura l’Air M1 raggiunge i 3 GB/s, mentre l’M2 raggiunge i 1,5 GB/s. Fra le altre curiosità citiamo il driver Thunderbolt 3 realizzato da Apple stessa e non da Intel, di un chip USI per Wi-Fi e Bluetooth e, come detto, dell’accelerometro.

Non c’è una ventola o un dissipatore di calore; le temperature vengono tenute sotto controllo dalla pasta termica e dal nastro isolante. A nostro avviso, la miglior soluzione oggi è il modello Air del 2020: ha ancora un buon prezzo e nella versione da 512 GB si porta a casa a soli 1167,94€ da Amazon.

