MacBook Air (2022) M2: compralo adesso, costa solo 1099€

Oggi vogliamo parlarvi di un laptop veramente sensazionale, leggero, versatile, potente e anche resistente. Si chiama MacBook Air (2022) ed ha un processore pazzesco sotto la scocca. Non di meno, presenta un sistema di dissipazione del calore unico visto che non possiede delle ventole. Sì, è fanless e ciò implica anche che è super silenzioso, perfetto per gli ambienti come le aule studio, le biblioteche e non solo. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e il modello da 256 GB di spazio interno, con 8 GB di memoria unificata e con il SoC Apple Silicon M2, nella sua colorazione “grigio siderale”, si porta a casa all’incredibile costo di soli 1099,00€. Capite bene che si tratta di una promozione esclusiva; rispetto alle altre tinte si possono risparmiare anche 100€ sul valore ufficiale.

MacBook Air (2022): ecco perché dovete acquistarlo

Come sempre potrete riceverlo a casa vostra – o presso un domicilio da voi designato – in pochissimo tempo; potrete farlo vostro in meno di 24 o 48 ore e avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Siate veloci, dunque. C’è anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e la possibilità di godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo MacBook Air (2022) è sottilissimo, pesa pochissimo (poco meno di 1,2 Kg), ha due porte USB Type-C Thunderbolt e una MagSafe per la ricarica ma c’è anche il classico jack audio da 3,5 mm. Il processore Apple Silicon M2 permette di avere prestazioni di tutto rispetto in ogni contesto e con qualsiasi app; non lasciatevi sfuggire il PC più amato dagli studenti e dai lavoratori di tutto il mondo. Costa solo 1099,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto.

