MacBook Air 2022, il prezzo crolla vertiginosamente

Due mesi fa Apple ha tolto i veli al nuovissimo MacBook Air di nuova generazione. Il laptop oggi è una delle migliori soluzioni che si possano comprare su tutti i portali di elettronica ma dobbiamo segnalarvi che su Amazon il suo prezzo sta crollando vertiginosamente. Di fatto, lo porterete a casa con soli 1476,00 € con spedizione gratuita e consegna veloce in 24 quarantott’ore.

Ma c’è una grande domanda che vogliamo porvi e che fa nascere un sacco di riflessioni: a chi si rivolge questo portatile? Qual è il suo target di destinazione? Vi facciamo questa domanda perché oltre al risparmio davvero interessante, costa comunque parecchio per essere un modello della linea Air. A nostro avviso è eccezionale, per carità, nessuno lo mette in dubbio ma occorre fare alcuni ragionamenti prima di acquistarlo.

MacBook Air, un paio di considerazioni

La cosa che colpisce di più di questo computer portatile è sicuramente il design ereditato dei modelli Pro di nuova concezione. Abbiamo la tacca sul pannello anteriore, uno schermo leggermente più evoluto ma senza mini LED, una nuova tastiera e un nuovo sistema di speaker posti sotto di essa, ma ancora; questa volta Apple ha deciso di abbandonare il classico design a cuneo della linea precedente per sposare le forme squadrate e spigolose della gamma Premium.

Anche le colorazioni sono molto belle, con quella mezzanotte che è davvero unica nel suo genere, ma attenzione alle ditate. Il processore è sì più potente ed è un vero upgrade su tutta la linea, anche se poi, nell’uso quotidiano, le differenze rispetto alla generazione precedente si sentono molto poco.

Se fate montaggi video, grafica, editing di qualsiasi tipo, andrà benissimo. Ovvio che se cercate maggior potenza forse dovreste optare per la gamma Pro da 14 o 16“. Il MacBook fanless del 2020 però, è quello che noi consigliamo a tutti perché ha prestazioni più o meno identiche, un design che non passa mai di moda e un prezzo molto più contenuto.

