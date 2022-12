MacBook Air (2022): fate vostro il laptop più sottile di sempre (-15%)

Se state cercando un computer leggero, performante, veloce e con soprattutto, una batteria in grado di durare ore ed ore con una singola carica, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2. È arrivato sul mercato a giugno di quest’anno ed ha rappresentato un punto di rottura con il passato per via del nuovo disegno stilistico che Apple ha scelto di adottare.

Non troviamo più le linee morbide e sinuose che avevamo con il vecchio modello (ancora oggi un Best Buy, tuttavia) ma un design elegante, che richiama i modelli Pro del 2021, con due porte USB Type-C Thunderbolt e un connettore MagSafe al seguito. Grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 1299,00€ al posto di 1259,00€.

MacBook Air (2022): a questo prezzo non potete ignorarlo

La versione in sconto è quella color Mezzanotte (ma anche le altre si trovano a prezzi speciali) con 8 GB di memoria unificata (sarebbe la RAM, in poche parole) e con 256 GB di storage. Non spaventatevi del quantitativo di storage disponibile; vi assicuriamo che se utilizzate con criterio il PC, vi basteranno. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: installate solo i software che realmente utilizzate (ma anche qualche simpatico giochino) e fatevi un abbonamento ad iCloud+ immediatamente. Costa 0,99€ per 50 GB o 2,99€ per 200 GB all’anno. Così facendo archivierete i file e i documenti, mentre per foto, video e molto altro, vi suggeriamo sempre di prendere un SSD o un HDD esterno così da mantenere il Mac libero e veloce. Altro piccolo consiglio: tenete sempre pulita la scrivania, senza elementi sparsi “qua e là”.

Ad ogni modo, MacBook Air (2022) è un laptop fanless (senza ventola) super silenzioso ma potentissimo grazie al processore Apple Silicon M2 che fa girare fluide anche le app di montaggio più esose in termini energetici. A 1299,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.