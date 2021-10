MacBook Air 2022: ecco come potrebbe essere (FOTO)

Non appena Apple ha presentato il nuovo iMac all'inizio di quest'anno, tutti si sono resi conto che l'azienda aveva bisogno di dare lo stesso trattamento di design alla sua controparte più economica, i MacBook Air. Poco dopo, i rumor hanno iniziato a circolare e ora che l'OEM di Cupertino ha ufficialmente rivelato i suoi nuovi modelli di notebook con MacBook Pro, è tempo di guardare avanti a come potrebbe essere il futuro portatile fanless della mela.

MacBook Air: cosa aspettarci da Apple?

Per prima cosa, i colori. I colori mancano dai tempi dei notebook dell'azienda dal 2001, quando la società presentò il primo iBook bianco.

Nel 1999 da Cupertino presentarono il primo notebook consumer in due colori: mandarino e mirtillo. In seguito hanno aggiunto una manciata di nuovi colori come lime, indaco e grafite. Quindi, con l'iMac che quest'anno ottiene una vasta gamma di deliziosi nuovi colori per la prima volta in quasi due decenni, è più che probabile che anche un futuro notebook portatile li adotterà di nuovo.

Per il nuovo Air, Apple potrebbe iniziare con i tre colori offerti nella configurazione iMac di base. Potrebbe esserci uno splendido azzurro, rosa e verde. Dopo iPhone 13, iPad mini e Apple Watch Series 7, l'opzione argento potrebbe essere sostituita da quella “Galassia”. Potrebbero anche aggiungere un'opzione”Midnight”, anche se, verosimilmente, potremo vedere con più facilità un “Spac Gray”.

La società di Tim Cook potrebbe prendere il nuovo look del MacBook Pro e renderlo più conveniente per il consumatore medio. La cornice inferiore potrebbe essere di una tonalità pastello più chiara come il mento dell'iMac e pare che potrebbero anche ridimensionare il display fino a 14 pollici per conformarsi alle dimensioni della controparte Pro più piccola.

Un cambiamento controverso che Apple potrebbe apportare al MacBook Air è l'aggiunta di un notch. Non è qualcosa che infastidirà davvero nessuno sul MacBook Pro poiché fa parte di un bordo nero. Ma una tacca su un frame grigio chiaro può sporgere come un pollice dolorante.

Ci aspettiamo un design più sottile e senza ventole. Anche il display potrebbe essere più sottile, dal momento che Apple probabilmente non inserirebbe uno schermo Liquid Retina XDR completo.

Sul lato sinistro della macchina Apple potrebbe reintrodurre MagSafe 3. Non ci saranno porte HDMI, slot per schede SD come invece sono presenti sulla variante Pro.

Sul guscio del nuovo Pro c'è uno splendido logo nero lucido. Sul MacBook Air, il logo potrebbe essere un grigio chiaro lucido in tinta con la cornice grigio all'interno.

Il nuovo MacBook Air probabilmente si configurerebbe come un'opzione di fascia media. Potrebbe sostituire il MacBook Pro M1 che attualmente ha un prezzo di 1479 €.