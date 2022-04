Apple: il MacBook Air da 11" ora è un prodotto obsoleto

Secondo quanto si legge dal portale ufficiale di casa Apple, si scopre che il vecchio modello di laptop fanless MacBook Air da 11 pollici è stato aggiunto all'elenco dei “prodotti obsoleti”. Ecco cosa comporta.

Il prossimo 30 aprile, l'OEM di Cupertino aggiungerà due modelli di MacBook Air e un modello di MacBook Pro all'elenco dei gadget definiti come obsoleti, secondo quanto si apprende da un documento ottenuta dai colleghi di MacRumors.

Tutti e tre i laptop sono già presenti nell'elenco dei device “vintage” dell'azienda da ben due anni e diventeranno “osboleti” a partire da fine mese.

I vecchi portatili di Apple che diventano obsoleti

Parliamo di tre modelli, riportati di seguito:

MacBook Air (11 pollici, inizio 2014);

MacBook Air (13 pollici, inizio 2014);

MacBook Pro (13 pollici, metà 2014).

Ma che cos'è un device “obsoleto”?

Apple considera come tale un prodotto quando non viene venduto più in commercio da sette anni. Di fatto, la compagnia interrompe tutti i servizi di assistenza ufficiali legati a questa categoria di device, ma c'è da dire che i suddetti laptop potrebbero essere ancora idonei per il cambio della batteria in alcuni paese (anche se per un periodo di tempo limitato, secondo quanto si legge).

Intanto, ricordiamo che Tim Cook ha interrotto la produzione del portatile da 11 pollici dopo il keynote di ottobre del 2016, quando poi ha presentato però, il primo MacBook Pro con Touch Bar al seguito. Di contro, ha continuato a vendere l'iterazione da 13 pollici, aggiornato nel 2018 con un design rinnovato e nel 2020 con l'inserimento del chipset Apple Silicon M1.

Adesso, grazie a Ross Young, scopriamo che la mela potrebbe avere in cantiere un MacBook Air da 13 e un Air da 15 pollici; questi potrebbero presentare un design innovativo, con cornici bianche e tastiera coordinata e tante colorazioni al seguito. Saranno, come le ultime proposte, dei PC fanless, ovvero senza ventole. Restate connessi.,