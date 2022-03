MacBook Air (2022) arriverà in due dimensioni?

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia lavorando alla nuova iterazione del suo laptop fanless. Il MacBook Air (2022) è in arrivo e arriverà in due dimensioni inedite: una da 13,6″ e una da 15,2″.

Pochi giorni fa, sono trapelate diverse indiscrezioni sul futuro dei laptop ultraleggeri della mela. Abbiamo letto della possibilità di vedere un modello da 15 pollici nei mesi a venire. Ora, l'analista Ross Young ci fornisce nuovi dettagli in merito.

Cosa sappiamo del MacBook Air (2022)?

Per chi non lo sapesse, Ross Young è il cofounder e CEO di DSCC (Display Supply Chain Consultants); il nuovo laptop avrà uno schermo leggermente più grandi di quello visto ad oggi (13,6 contro i 13 dell'M1 precedente). L'aumento delle dimensioni sarà reso possibile anche dalla riduzione delle cornici attorno al display stesso. L'azienda potrà quindi spremere al massimo il design del futuro portatile fanless. È più o meno la stessa strategia che abbiamo visto con i Pro da 14″ e da 16″.

Il modello Air da 15,2 pollici sarà una novità assoluta; al momento però c'è un po' di confusione in merito. Qualcuno suggerisce che farà parte della serie di PC ultraleggeri, qualcuno invece ipotizza che farà parte di una serie inedita. Ming Chi Kuo infatti, suggerisce che si chiamerà semplicemente “MacBook“.

Non sappiamo se presenterà un notch; al momento i leaks sono confusi a riguardo. Sappiamo solo che potrebbe avere una tastiera bianca in coordinata con un'area intorno allo schermo dello stesso colore. Il linguaggio di design dovrebbe riprendere le macchine AiO da 24″ uscite lo scorso anno.

Ad ogni modo, i rumor in merito ad oggi sono tanti e caotici; l'azienda sta cercando di effettuare una grande rivoluzione nel suo settore PC fissi e portatili. Oltre ad un cambio di rotta sul versante dei SoC (non possiamo non menzionare il passaggio alla piattaforma Apple Silicon), sembra esserci anche un grande cambiamento dal punto di vista del design delle nuove macchine.