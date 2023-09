MacBook Air (2022) da 13": il più sottile, oggi in super sconto (-8%)

Se siete alla ricerca di un portatile leggero, potente, performante, dotato di tecnologie di altissimo profilo, con uno schermo risoluto, nitido e luminoso, un processore potente che riesce ad eseguire anche applicazioni pesanti e complesse, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) da 13″ di casa Apple. Questa meraviglia è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 1239,00€, spese di spedizione incluse, nella sua iterazione color Midnight con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interni su SSD super veloce. Capite bene che il risparmio rispetto al costo di listino è altissimo pertanto non lasciatevelo sfuggire: è un best buy unico a questa cifra. Se siete interessati/e, fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon o quanto durerà ancora la promozione dedicata.

MacBook Air (2022): a questo prezzo è imperdibile

Il MacBook Air (2022) è un computer eccezionale, dotato di un processore Apple Silicon M2 di ultima generazione con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD interno e tastiera super confortevole. Il trackpad di ampie dimensioni supporta le gestures avanzate e la batteria dura tantissimo. Lo schermo è un pannello da 13,6″ Retina LCD IPS, perfetto per la visualizzazione dei contenuti e per lavorare all’aperto e in mobilità.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita e avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire questa occasione anche perché a 1239,00€ è un best buy; volendo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, c’è un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

