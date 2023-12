MacBook Air (2022) da 13": il LAPTOP da acquistare ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop di fascia medio-alta e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) da 13″ che, nella sua iterazione color “Midnight”, con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD, costa solo 1209,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Sbrigatevi se siete interessati/e all’acquisto perché a questa cifra è difficile trovare di meglio; costa poco, ma offre tanto e, soprattutto, è un prodotto pazzesco che ha venduto tantissimo in questi mesi. Sin dal suo debutto sul mercato infatti, si è distinto per il suo design mozzafiato e per il peso contenuto, ma vanta anche un’autonomia incredibile e una potenza sbalorditiva, anche considerando il suo spessore. Essendo privo di ventole poi, non farà rumore in nessuna situazione: è silenzioso e non riscalda mai, perfetto per gli ambienti di lavoro come aule studio o biblioteche.

MacBook Air (2022): il laptop fanless da comprare oggi

La potenza è scaturita dal processore Apple Silicon M2 che, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di spazio su SSD, diventa un gadget perfetto anche per chi necessita di un articolo prestante in mobilità. Pesa pochissimo (solo 1,2 Kg) e ha uno schermo LCD IPS Retina da 13,6″ con notch che cela la webcam e cornici sottili. La scocca è in alluminio unibody ed è disponibile in diverse colorazioni; comoda la tastiera con tasti piccoli ma ben distanziati e con un trackpad ampio e generoso. Ci sono due porte Thunderbolt USB Type-C e vi è la classica MagSafe per la ricarica.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, si può ricevere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e vi è anche il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Dulcis in fundo, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 1209,00€ è da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.