MacBook Air (2022) da 13" con M2: prezzo SUPER su Amazon (solo 1099€)

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile veramente speciale, leggero, versatile, potentissimo, realizzato da Apple, perfettamente compatibile con tutto l’ecosistema dell’azienda, con l’iPhone, con una batteria esagerata che promette un giorno di utilizzo con una singola carica e molto altro ancora. Ci riferiamo, ovviamente, al MacBook Air (2022) che nella sua iterazione con schermo da 13 pollici e processore Apple Silicon M2 al seguito, costa solo 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy su tutta la linea. Fate presto dunque, non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano: questo è il modello con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD e in colorazione “silver”. Volendo potrete scegliere altre tinte meravigliose: Midnight, Galaxy o Space Gray.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo da Amazon

Il MacBook Air (2022) è un gioiello sotto tutti i punti di vista; ha un processore potente ed evoluto, una batteria che consente di utilizzare il PC per un giorno intero senza mai doverlo caricare e, a proposito, si ricarica mediante USB Type-C o tramite MagSafe. C’è un pannello Retina LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch e cornici sottili al seguito, troviamo una tastiera ergonomica e pratica, oltre ad un trackpad ampio e generoso che supporta la gestures. Fra le altre cose pesa pochissimo: solo 1,2 Kg quindi risulterà essere perfetto per tutti gli scenari.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma c’è anche la garanzia di un anno con il costruttore, oltre che quella del rivenditore per ben due anni con assistenza tecnica dedicata. Si può poi dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero: acquistatelo adesso, a soli 1099,00€ il MacBook Air (2022) è un vero best buy.