MacBook Air (2022) da 13" con M2: costa solo 979€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il potentissimo laptop fanless di Apple, il MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici e processore Apple Silicon M2, nella sua iterazione color Mezzanotte con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 979,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un minimo storico su Amazon quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. A questa cifra è imperdibile: è un best buy senza paragoni, ottimo sia per lavorare che per studiare. È un PC completo e adatto a tutti e a tutte le esigenze: fatelo vostro prima che sia troppo tardo o prima che finisca la promozione esclusiva.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo da Amazon

Vi ricordiamo che con Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi: in primo luogo c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine), ma non finisce qui. Si può perfino usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e avrete accesso alla garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore, tramite assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Il MacBook Air (2022) da 13 pollici con chipset Apple Silicon M2 costa pochissimo oggi: lo pagherete solo 979,00€ ma è un prodotto eccezionale, dotato di un design minimal uno schermo ampio e risoluto e un processore interno potentissimo. Ha poi un’autonomia degna di nota con una singola carica: cosa aspettate a farlo vostro? A questo prezzo è un best buy senza rivali e senza paragoni.