MacBook Air (2022) da 13": a soli 1199€ è il laptop PERFETTO da comprare oggi

Il nuovissimo MacBook Air (2022) da 13″ rappresenta una delle soluzioni ideali per i giovani professionisti che cercano un dispositivo leggero, compatto, versatile, potente, esteticamente bellissimo, con tecnologie di altissimo profilo e un processore che riesce a far girare – senza problemi – anche i software già impegnativi. È arrivato sul mercato da un anno ma oggi è ancora un super best buy; non dimenticate che su Amazon, la versione Midnight con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, si porta a casa con soli 1199,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi consigliamo di prenderla immediatamente perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Non di meno, le scorte disponibili potrebbero finire a breve, perciò siate veloci.

MacBook Air 13″ (2022): il laptop che devi comprare oggi

Il computer viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrete di una garanzia assoluta; da un lato avrete quella di Apple per un anno, dall’altro lato invece, potrete usufruire della garanzia di Amazon con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Il supporto logistico sarà sempre pronto ad aiutarvi.

Fra le altre cose, vi segnaliamo che vi è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che si può dilazionare l’importo totale del MacBook in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, i modi per portarvelo a casa ci sono e sono anche parecchi.

Questo portatile è fanless, ovvero privo di ventole. Ciò implica che sarà sempre super silenzioso, oltre che sottilissimo, anche quando eseguirà carichi di lavoro importanti su software impegnativi (DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro e così via). Con un prezzo di soli 1199,00€ non potete lasciarvelo sfuggire; il modello in sconto è quello in colorazione Midnight con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.