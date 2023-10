MacBook Air (2022): con un prezzo così non puoi lasciartelo sfuggire (-13%)

Se state cercando un nuovo computer portatile per la vostra attività, per il lavoro, per lo studio, per scrivere la tesi e non solo, oggi vi vogliamo consigliare l’ottimo MacBook Air (2022) da 13″, un prodotto super compatto, leggero, ma prestante e potente che, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con 1179,00€ al posto di 1349,00€, spese di spedizione incluse. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce, pertanto ciò implica che godrà di numerosi vantaggi esclusivi. Andiamo con ordine.

MacBook Air (2022): ecco perché devi comprarlo

Questo MacBook Air (2022) è così potente che va benissimo anche per i professionisti; non è solo un laptop per studenti. Essendo leggero, portatile, con un peso di soli 1,2 Kg, si presta benissimo a tantissimi utilizzi. Ottima poi la batteria che dura tantissimo con una singola carica: potrete uscire la mattina con il device e tornare a casa la sera con ancora tanta autonomia residua. Fra le altre cose, dispone di un processore Apple Silicon M2 che, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di spazio su SSD, fornirà sempre performance da fuoriclasse.

A questo prezzo sarà molto difficile trovare di meglio. Ci sono speaker potenti e la tastiera è super ergonomica: ciò implica che potrete usare il PC per scrivere tantissimo, per lavorare alla tesi e non solo. Il display poi, è un piacere per gli occhi: il MB Air (2022) vanta un pannello Retina LCD IPS da 13,6 pollici con notch che cela la webcam. Infine, sappiate che è un prodotto fanless: è privo di ventole, non scalda mai ed è super silenzioso, ottimo per essere usato in ambienti come biblioteche, aule studio e non solo.

Con un prezzo scontatissimo di 1179,00€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire: è un vero best buy e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non di meno, l’offerta potrebbe finire a breve, siate veloci.

