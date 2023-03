MacBook Air 2022 con M2: PREZZO SUPER su eBay con questo coupon

Grande occasione oggi su eBay dove puoi acquistare il MacBook Air 2022 con chip M2, GPU da 8-core e SSD da 256GB a soli 1085 euro applicando il codice “MARZO23” al momento del pagamento. Si tratta di un’offerta imperdibile per uno dei migliori notebook sul mercato, con prestazioni e autonomia eccezionali.

MacBook Air 2022: potenza ed eleganza al tuo servizio

MacBook Air 2022 è dotato del nuovissimo chip Apple M2, che offre una velocità e un’efficienza incredibili. La CPU 8-core è in grado di gestire qualsiasi tipo di attività, dalla navigazione web alla creazione di documenti e presentazioni, fino allo sviluppo di app e al montaggio video. La GPU 8-core permette invece di creare immagini e animazioni mozzafiato, con una grafica fluida e dettagliata.

Con una memoria unificata da 8GB che garantisce un multitasking più fluido e la possibilità di gestire facilmente anche i file più grandi non temi confronti, mentre l’archiviazione SSD da 256GB offre uno spazio ampio per conservare documenti, foto, musica, video e altri file, con una velocità di lettura e scrittura elevatissima.

Da sottolineare poi il design elegante e sottile che contraddistingue la linea, con un peso di soli 1,24 kg e uno spessore di appena 1,13 cm. Il guscio è realizzato al 100% in alluminio riciclato, per rispettare l’ambiente. Il fantastico display Liquid Retina da 13 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel ed è dotato della tecnologia True Tone che adatta automaticamente i colori alla luce ambientale. La videocamera FaceTime HD a 1080p permette di fare videochiamate nitide e chiare.

Per non farsi mancare niente ecco una porta MagSafe 3 per la ricarica rapida e sicura del portatile tramite un cavo magnetico che si stacca facilmente in caso di urto o strappo e due porte Thunderbolt / USB4 che supportano la connessione ad alta velocità con monitor esterni, unità esterne o altri dispositivi. Infine, la batteria dura fino a 18 ore con una sola carica, grazie all’ottimizzazione garantita dal chip M2.

Non perdere altro tempo: applica il codice “MARZO23” al momento del pagamento e portati subito a casa il MacBook Air 2022 ad un prezzo incredibile.

