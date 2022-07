MacBook Air 2022 con chip M2 in preordine su Amazon: BOMBA di potenza

Finalmente ci siamo. Il nuovo MacBook Air 2022 con chip M2 è disponibile ufficialmente in preordine su Amazon. A disposizione, tutte le versioni, suddivise per taglio di memoria e colorazioni. Scegli il modello che preferisci, si parte da 1529€ per la configurazione con 256GB di storage, fino a 1879€ per quella con 512GB di storage. Le spedizioni sono veloci e gratuite, a partire dal prossimo 15 luglio.

MacBook Air 2022 in preordine su Amazon: tutti disponibili

Un concentrato di tecnologia impressionate, racchiuso in guscio esteticamente elegante e lussuoso. Il nuovo chip M2, cuore pulsante di questo portatile, ogni operazione puoi effettuarla a gran velocità e senza tempi morti. Gli 8GB di RAM e i 256/512GB di spazio di archiviazione potranno permetterti di non avere praticamente alcun limite.

Super sottile e leggero, questo notebook è in grado di offrirti un ampio display Liquid Retina da 13,6″ con appena 1,24KG di pesi totali. Proprio il pannello, eccellente Liquid Retina da 13,6″, è uno dei punti di forza di questo gioiellino. Eccellente visibilità, complice la luminosità di picco di 500 Nits, e copertura della gamma cromatica P3.

Decidi quale modello portare a casa, dando un’occhiata a tutti quelli disponibili in preordine. Un consiglio? Sicuramente l’edizione Mezzanotte: semplicemente meravigliosa. Le spedizioni Amazon Prime del tuo nuovo MacBook Air 2022 con chip M2 inizieranno a partire dal prossimo 15 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.