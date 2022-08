MacBook Air (2022) con 512 GB: sconto IMMEDIATO di 280€

Se state cercando un nuovo computer leggero, veloce, potente per lo studio, per università o per il lavoro, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo MacBook Air di nuova generazione, quello presentato lo scorso giugno alla WWDC. Parliamo di un laptop fanless, ovvero senza ventole, dotato di processore Apple Silicon M2. Questo incredibile prodotto infatti, oggi si trova in supersconto auto portale di e-commerce americano. Per farla breve, la versione da 512 GB la si può portare a casa a 1599,00 € al posto di 1879,00€ con spedizione gratuita e consegna rapida in pochissimi giorni ovviamente se la ordinate entro poche ore. Inutile dirvi che si tratta di un risparmio incredibile che vi farà risparmiare circa 280,00€ ancora prima di effettuare il check out.

Se lo ordinerete da Amazon avresti diritto tantissimi vantaggi. Oltre allo sconto del 15%, spedizione di te incluse nel costo finale del prodotto, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie servizio apposito, ma ancora. Dobbiamo citare anche la possibilità di ricevere l’assistenza di Apple per un anno in qualsiasi Apple Store del pianeta ma anche la garanzia di Amazon stessa che ricopra qualsiasi danno per due anni. Il supporto tecnico del sito poi, vi permetterà di dormire sonni tranquilli perché gli esperti tecnici vi aiuteranno a risolvere i vostri problemi in qualsiasi momento della giornata (fino a mezzanotte) giorni, anche nei festivi.

MacBook Air 2022: È un peccato lasciarselo sfuggire

Fra le tante funzionalità di questo laptop dobbiamo sicuramente citare il processore di nuova generazione sviluppato internamente in casa Apple. C’è la CPU a 8 core unita ad una GPU fino a 10 core con 8 GB di memoria integrata.

La batteria è qualcosa di assurdo. Il laptop può starvi dietro per intere giornate senza essere mai ricaricato. L’azienda garantisce 18 ore di autonomia sul fronte della riproduzione video che equivalgono a due o tre giorni di uso standard e ad uno e mezzo di utilizzo stress lavorativo.

Il design poi, è qualcosa di meraviglioso. Pesa solo 1,24 kg, è leggerissimo e soprattutto è molto sottile. Il display da 13,6“ è spettacolare. Parliamo di un Liquid retina con luminosità di picco pari a 500 nits, gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori.

La webcam FaceTime HD vi permetterà di fare video chiamate in alta qualità con tre microfoni corredati è un sistema audio a quattro speaker con audio spaziale. Decisamente una gioia per tutti i sensi.

Ci sono tante opzioni per la connettività, ma dobbiamo segnalare sicuramente le due porte Thunderbolt, il Jack audio per le cuffie e la porta di ricarica MagSafe.

Infine, il Mac è sempre facile da utilizzare. La configurazione è immediata e la sua stabilità è veramente grandiosa. Il sistema operativo vi farà sentire sempre a casa.

Approfittate di questa splendida offerta che vi farà risparmiare 280 € per portarvi a casa uno dei computer portatile di più venduti degli ultimi mesi.

