MacBook Air (2020): prezzo BASSISSIMO per Natale, compratelo ADESSO

C’è poco da fare: MacBook Air (2020) continua ad essere ancora oggi un ottimo affare. Ovviamente parliamo del modello con processore Apple Silicon M1, quello uscito a novembre 2020, per intenderci. È un laptop fanless, ovvero senza ventole e questo significa che sarà silenziosissimo in ogni contesto. Non di meno, è uno dei portatili con l’autonomia più incredibile di sempre: potrete uscire di casa la mattina con lui lasciando il caricabatterie a casa senza il minimo problema. Oggi, forte degli sconti di Amazon, si può acquistare con soli 979,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del prodotto.

MacBook Air (2020): ancora eccellente per tutte le operazioni

Il MacBook Air (2020) è un portatile eccezionale per ogni contesto; se lo volete acquistare per utilizzarlo per l’università o per la scuola, farete sicuramente un ottimo affare. La batteria è il suo punto di forza, ma anche il design e il peso ve lo faranno amare. Pesa pochissimo (circa 1,3 Kg) e ha un design sottile con due porte USB Type-C Thunderbolt. Nel vostro zaino quotidiano quasi ve lo scorderete. Il processore poi è pazzesco: Apple Silicon M1 fa girare fluida qualsiasi applicazione, anche la più esosa in termini energetici come può essere DaVinci Resolve o Adobe Premiere Pro, anche se il meglio lo tira fuori con le app di casa Apple (FinalCut e Logic, giusto per citarne due). Di fatto con lui si può fare perfino montaggio video e editing fotografico con facilità.

Lo schermo infine, è un bellissimo pannello LCD IPS da 13,3″ che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Insomma, capite bene che a 979,00€ questo MacBook Air (2020) con M1 è un device meraviglioso che ci sentiamo di consigliare a chiunque, soprattutto a chi possiede un iPhone o ha già un’ecosistema Apple (iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch e così via).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.