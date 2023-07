MacBook Air (2020): il laptop più incredibile al prezzo più basso (solo 899€)

Oggi vogliamo parlarvi di un laptop fanless veramente unico nel suo genere; si chiama MacBook Air (2020) ed è stato annunciato tre anni fa dal colosso di Cupertino. È stato uno dei primi computer dell’azienda ad essere dotato di un chipset interamente costruito in casa, l’Apple Silicon M1, basato su architettura ARM. Ha da subito rappresentato un punto di svolta per la compagnia e oggi, con uno street price di soli 899,00€ diventa il best buy della settimana su Amazon. Le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto; non lasciatevelo sfuggire se siete interessati.

MacBook Air (2020): impossibile non comprarlo

Il MacBook Air (2020) rappresenta un significativo passo avanti per la società di Tim Cook grazie all’implementazione del processore Apple Silicon M1. Questo nuovo SoC personalizzato offre prestazioni potenti, efficienza energetica superiore e un’esperienza utente incredibile; è progettato specificamente per l’ecosistema della società, combina CPU, GPU e Neural Engine in un unico pacchetto. Il risultato è un aumento significativo delle performance rispetto alla generazione precedente.

Grazie alla transizione all’architettura ARM e all’ottimizzazione del software per il chip interno, consente di avere un’autonomia eccezionale. La durata della batteria sarà incredibile e il device sarà in grado di durare fino a 18 ore con un singolo ciclo di carica. Non di meno, il PC conserve il design elegante e minimalista che ha reso questa linea di laptop così popolare. Lo spessore è di soli 0,63 cm (sulla parte più affusolata) e il peso è dii appena 1,29 kg. È leggerissimo, oltre che potentissimo e questo significa che lo potrete portare con voi senza il minimo problema; non peserà nulla all’interno del vostro zaino tech. Costa solo 899,00€ grazie agli sconti folli di Amazon; la consegna sarà celere e immediata e potete anche dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con il servizio esterno di Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

