MacBook Air (2020): il laptop da comprare per il "back to school"

Se sei uno studente, di scuola o universitario, e cerchi un nuovo computer portatile per lo studio, lo svago, per la produttività, per le tue passioni e non solo, il MacBook Air (2020) con chip M1 farà al caso tuo., Grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere tuo con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire quindi: è un’occasione da prendere al volo.

MacBook Air (2020) su Amazon: il Best Buy del giorno

La grande rivoluzione del MacBook Air (2020) risiede nel suo motore interno: il processore Apple Silicon M1. Questo SoC è stato sviluppato internamente da Apple e segna un abbandono storico dell’uso di processori Intel nei computer Mac. M1 unisce CPU, GPU e altri componenti fondamentali in un unico chip, offrendo prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica senza precedenti. La CPU a 8 core offre una potenza di elaborazione fino a 3,5 volte superiore rispetto ai modelli precedenti, consentendo un multitasking fluido e un rapido avvio delle applicazioni. La GPU integrata a 7 o 8 core fornisce un aumento delle prestazioni grafiche fino a 5 volte, rendendo possibile l’editing video, il rendering 3D e il gaming con dettagli sorprendenti.

Il MacBook Air non è solo potente, ma è anche incredibilmente efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alla sua architettura avanzata, può offrire fino a 15 ore di navigazione web e fino a 18 ore di riproduzione video con una singola carica.

Il design sottile e leggero del MacBook Air (2020) è rimasto pressoché invariato rispetto ai predecessori, ma la sua eleganza è sempre al passo con i tempi. Il laptop vanta un display Retina da 13,3 pollici che offre colori vivaci e un contrasto nitido. La risoluzione elevata garantisce immagini nitide e testo chiaro, mentre la tecnologia True Tone adatta automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione circostante, riducendo l’affaticamento degli occhi.

Infine, funziona silenziosamente senza la necessità di ventole di raffreddamento. Questo non solo contribuisce a un’esperienza utente tranquilla, ma anche a un design senza compromessi. A soli 899,00€ è un best buy, non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.