MacBook Air (2020) con M1: il laptop che devi comprare su Amazon

Il meraviglioso MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 è un best buy su Amazon; grazie agli sconti folli presenti sul portale di e-commerce americano, potrà essere vostro con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; è un vero gioiello, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design mozzafiato, un chipset performante che fa girare fluidi tutti i software, e molto altro ancora. Viene dotato di un caricabatterie veloce in confezione e si ricarica con la porta USB Type-C Thunderbolt. La tastiera è comoda e pratica, la batteria dura tantissimo (anche un giorno intero di utilizzo con una singola carica) e il trackpad supporta le gestures.

MacBook Air (2020): impossibile lasciarselo sfuggire

Questo portatile è un vero best buy; ha un costo praticamente irrisorio per ciò che offre e per le sue specifiche tecniche; il sistema operativo di bordo poi, è eccellente. macOS fa tutto, fa girare fluidi anche i software più impegnativi e pensate che si possono anche sfruttare le app per iPhone e iPad direttamente dal computer. D’altronde, la bellezza dell’ecosistema Apple è uno dei punti di forza dell’azienda (ovviamente dovete avere un telefono della mela per sfruttare molte di queste opzioni). Il chipset interno permette di eseguire programmi come DaVinci Resolve 18, Avid Media Composer e non solo, senza lag o rallentamenti.

Acquistando il MacBook Air (2020) da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel prezzo, alla consegna celere e immediata, al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non finisce qui. Potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati. A soli 899,00€ questo è il PC da comprare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.